Участник нападения на Буденновск из банды Шамиля Басаева задержан в Москве

Москва, , 17:23 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Москве Хазваха Черхигова — одного из участников нападения на город Будённовск, совершенного бандой Шамиля Басаева в 1995 году. Задержанный доставлен в главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому Федеральному округу и помещен под стражу, сообщили 20 ноября в ведомстве.

Напомним, нападение на город Будённовск в Ставропольском крае было совершено 24 года назад — 14 июня 1995 года. Банда, в составе которой были боевики из Чечни, взяла в заложники более полутора тысяч жителей города, в том числе пациентов и медперсонал больницы. Боевики удерживали людей несколько суток, при этом убив 129 человек и ранив еще около 400.

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За 24 года с момента совершения этого кровавого преступления были разысканы и осуждены на большие сроки лишения свободы вплоть до пожизненного более 30 участников нападения на Буденновск. Несколько боевиков были уничтожены во время проведения спецопераций.

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