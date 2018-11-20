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Отнятых у браконьеров краснокнижных птиц отправили в зоопарк Белгорода

Происшествия

Из Иркутска в регион привезли восемь редких кречетов

Белгород, 20 ноября 2018, 16:39 — REGNUM  В Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2018 года двое граждан Российской Федерации и гражданин Украины в специальном тайнике на автомобиле перевезли восемь кречетов из Иркутска в Белгородскую область, чтобы затем незаконно перевезти их через границу. Птицы занесены в Красную книгу Российской Федерации, их стоимость составляет более девяти миллионов рублей.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ — «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершённые организованной группой».

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Птицы изъяты и находятся сейчас в Белгородском зоопарке», — говорится в сообщении.

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Браконьерство
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