В Дагестане украденным газом обжигали кирпичи

Махачкала, , 16:30 — REGNUM Арендатор одного из кирпичных заводов дагестанского Каспийска предстанет перед судом за кражу газа в особо крупном размере. Злоумышленники нанесли ущерб на общую сумму 3,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

Как полагает обвинение, мужчина в апреле 2018 года осуществил незаконную врезку в сетевой газопровод компании «Газпром межрегионгаз Махачкала». Сделал он это для обеспечения на арендуемом им заводе производственных и технологических процессов по обжигу кирпича.

В результате с момента врезки по июнь 2018 года подозреваемый похитил 531 тыс. куб. м природного газа.

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Напомним, что в июне 2018 года за аналогичное преступление, но в гораздо больших масштабах, было возбуждено уголовное дело в отношении ещё одного владельца кирпичного завода в Дагестане. Благодаря незаконной врезке в газопровод предприятие по обжигу керамического кирпича похитило около 76,3 млн кубометров топлива. Сумма ущерба составила 478,6 млн рублей.

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В Дагестане начали ловить на хищении газа даже крупные компании

Ранее, в марте 2018 года, в республике был выявлен ещё один факт крупного хищения газа предприятием региона. Сотрудники нефтеперерабатывающего завода в городе Хасавюрте для своей деятельности незаконно осуществляли отбор энергоресурса, отключив прибор учета газа. Объем украденного ими топлива составил более 840 тысяч кубометров, ущерб составил более 5 млн рублей.

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