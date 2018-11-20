В Амурской области задержали лжеминёров Керченского политеха

Симферополь, , 16:02 — REGNUM Представители правоохранительных органов задержали в Амурской области четырёх студентов, сообщивших ранее о повторном минировании здания Керченского политехнического колледжа. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Сведения, размещённые в ряде ресурсов о якобы заложенных взрывных устройствах в колледже, не соответствуют действительности. Поступившая информация проверена, никаких опасных предметов не обнаружено. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», — отметили в пресс-службе.

По данным МВД, сообщение о ложном минировании здания поступило от студентов из Благовещенска в Амурской области.

«Были задержаны четверо студентов, которые сознались в совершении ложного сообщения. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за ложное сообщение об акте терроризма», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на Керченский политехнический колледж погибли 16 учеников и 5 преподавателей, ещё несколько десятков учеников были ранены. Единственным подозреваемым назван 18-летний студент Владислав Росляков, который был найден мёртвым в этом же здании. Следствие продолжается. Отметим, что накануне церемонии прощания с погибшими, неизвестные провокаторы запугивали местных жителей новым террористическим актом.