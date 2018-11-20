Двое детей погибли в результате пожара в Якутске

Якутск, , 15:50 — REGNUM В результате пожара в квартире одного из домов столицы Якутии погибли двое детей. Республиканское Следственное управление СКР уже начало проверку по указанному факту, передает 20 ноября телеканал «Якутия 24».

Отмечается, что возгорание в доме по улице Каландаришвили произошло вечером 20 ноября.

«Брат с сестрой были вынесены из огня без признаков жизни. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение», — сообщили в СКР.

Позднее сообщалось, что погибшие — пятилетний мальчик и его 11-летняя сестра — находились одни дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в городе Чусовой (Пермский край) в огне пожара погибли шесть человек — две женщины, трое мужчин и ребенок.

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