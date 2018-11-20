В Воронеже – новое уголовное дело против врачей

Воронеж, , 14:32 — REGNUM В Воронеже возбуждено очередное уголовное дело в связи со смертью пациента в медучреждении. Дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту смерти 66-летней женщины, сообщила 20 ноября пресс-служба регионального СУ СКР.

Женщина скончалась в июне в Воронежском областном онкологическом диспансере: после нескольких операций женщине стало только хуже, результатом стал летальный исход.

С заявлением в следственные органы обратился сын умершей женщины, который усомнился в правильности лечения его матери. СКР, в целях установления всех обстоятельств, возбуждено уголовное дело. Следователи уже изъяли медицинскую документацию, назначили необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала ноября это уже как минимум третье дело, возбужденное воронежскими следователями по жалобам родственников пациентов. В начале ноября на всю страну стала известна история 89-летней женщины, оставшейся без ног: ее сын пожаловался в СКР, что врачи якобы при проведении операции ампутировали не ту ногу, которую было необходимо отнять, и в итоге женщине ампутировали обе ноги, врачи настаивают, что требовалась ампутация обеих ног. Сегодня, 20 ноября, стало также известно о возбуждении дела о смерти мужчины в воронежском туберкулезном диспансере. С жалобой обратилась дочь умершего. В обоих случаях СКР возбудил дела.

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