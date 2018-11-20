Угрожающая «усадка»: в Перми разваливается многоэтажный дом

Пермь, , 14:20 — REGNUM В Перми в многоэтажном жилом доме по ул. Подлесной сложилась аварийная ситуация. Здание покрыто трещинами и разваливается. Как сообщает портал 59.ru, одна из стен отклонилась почти на сантиметр. Трещины есть и внутри, и на фасаде дома. На углах дома сделаны заплатки из синих баннеров, чтобы кирпичи не выпали на прохожих.

Многоэтажный дом состоит из трёх секций в 5, 10 и 16 этажей. По данным СМИ, ТСЖ утверждает, что спустя год после сдачи в эксплуатацию начала разваливаться по углам 10-этажка. ТСЖ обратилось к застройщику, который объяснил изменения усадкой здания. Потом начало отходить крыльцо в одном из подъездов, но и в этом случае объяснением стала усадка. В свою очередь, застройщик говорит о том, что ТСЖ по поводу возникших проблем обратилось к нему только в 2016 году.

В 2017 году суд отказал в удовлетворении требований ТСЖ о возложении обязанностей по устранению недостатков на застройщика. Тем временем дом всё больше и больше становится аварийным. При том что в эксплуатацию здание сдали в 2005 году, дом ещё не старый.

Жильцы заказали экспертизу. Она показала, что плотность насыпного грунта под домом не соответствует проекту. Кроме того, было выявлено множество дефектов, описание которых занимает 100 страниц. Эксперты предупреждают, а жильцы бьют тревогу после таких предупреждений: деформация здания грозит обрушением.

Чиновники признают ситуацию аварийной. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Фонде капитального ремонта Пермского края, дом нуждается в ремонте. В несущих стенах дома появляются трещины, из фасада выдавливаются кирпичи. Собственники дома в заявительном порядке перенесли сроки ремонта с 2043 года. Для этого они обеспечили собираемость взносов в размере 80%.

В 2018 году провели диагностику дома. По её итогам необходимо провести усиление наружных и внутренних стен, повреждённых трещинами; устройство дополнительных температурных швов кирпичной кладки и усиление узлов сопряжения стен, а также несущих элементов входных групп.

Общая стоимость работ оценивается в 32 млн рублей. Договор на ремонт подписан 16 ноября 2018 года. Как только позволят погодные условия, ремонт будет начат незамедлительно, подчеркнули в Фонде капстроительства по региону.