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В Югре судят курганского охранника за убийство начштаба казаков

Происшествия

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы

Ханты-Мансийск, 20 ноября 2018, 14:18 — REGNUM  В Югре завершилось расследование резонансного дела убийства начальника штаба казаков в Ханты-Мансийске. В преступлении обвиняется охранник Дома народного творчества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по ХМАО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2017 года в здании Дома народного творчества в Ханты-Мансийске проходило собрание казаков, прошла торжественная церемония присяги. Вечером, когда почти все участники мероприятия разошлись, между начальником штаба казаков и 41-летним охранником здания произошёл конфликт. По версии следствия, охранник несколько раз ударил начальника штаба топором, а затем расчленил убитого в своей комнате, чтобы впоследствии избавиться от тела. Фрагменты тела потерпевшего были найдены 25 декабря 2017 года. В дальнейшем охранник был задержан сотрудниками полиции в Кургане, куда добрался на такси.

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Охранник обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Директору охранного предприятия, в котором работал обвиняемый, внесено требование организовать проверку трудовой деятельности всех подчиненных, работающих на объектах в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в том числе на предмет наличия у них судимости.

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