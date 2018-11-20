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Число пострадавших при крушении поезда в Каталонии достигло 49

Происшествия

Это окончательные данные, все пассажиры поезда учтены

Барселона, Испания, 20 ноября 2018, 14:08 — REGNUM  Число пострадавших в результате железнодорожной аварии под Барселоной увеличилось до 49, пишет газета El País со ссылкой на заявление каталонской полиции.

Серьезные ранения получили 5 человек, 44 отделались легкими травмами. Среди пострадавших — машинист поезда. Один человек погиб.

Всего в шести вагонах поезда, включая сотрудников железной дороги, находились 133 человека. 83 пассажира остались целыми и невредимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в 6:15 утра пригородный поезд сошел с рельсов между станциями Манреса и Сан-Висенте-де-Калдарс. Причиной аварии называют сход оползня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Каталонии 44 человека пострадали при сходе поезда с рельсов

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Железнодорожные аварии
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