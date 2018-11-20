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В Папуа — Новой Гвинее полиция разгромила парламент страны

Происшествия

Разгневанные правоохранители ворвались в здание в надежде схватить министров правительства Папуа — Новой Гвинеи, однако их поиски не увенчались успехом

Порт-Морсби, 20 ноября 2018, 14:00 — REGNUM  Более 300 сотрудников полиции Папуа — Новой Гвинеи напали на здание парламента в столице страны Порт-Морсби в связи с невыплатой вознаграждения за обеспечение мероприятий саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом пишет местная газета Post-Courier.

Отмечается, что разгневанные правоохранители ворвались в здание в надежде схватить министров правительства Папуа — Новой Гвинеи, однако их поиски не увенчались успехом. По сообщению газеты, полицейские разгромили здание парламента, разбили стекла и уничтожили офисное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября стало известно, что саммит АТЭС в столице Папуа — Новой Гвинеи городе Порт-Морсби впервые завершился без принятия декларации лидеров.

Читайте также: На саммите АТЭС впервые не была принята итоговая декларация лидеров

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