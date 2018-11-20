На игрушки — с топором: жителя Ангарска разозлил призовой автомат

Ангарск, Иркутская область, , 14:02 — REGNUM В Ангарске мужчина, проигравший в автомате с игрушками тысячу рублей, разбил устройство топором. Злоумышленника задержали, сообщает 20 ноября пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Инцидент произошел 19 ноября в 86-м городском квартале. Местный житель, вооруженный топором, вошел в торговый центр, разбил стекло игрового автомата и забрал из него три мягких игрушки.

О произошедшем в полицию сообщил сотрудник ТЦ. Задержавшим его стражам порядка ангарчанин рассказал, что днем ранее проиграл автомату тысячу рублей.

Топор у мужчины изъяли. По факту ограбления автомата проводится проверка, правовое решение будет принято по ее итогам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае ранее появился игровой автомат, выдающий вместо игрушек живых котят. Запись работы устройства попала в сеть и вызвала негодование пользователей.

Читайте также: Игровые автоматы с живыми котятами появились в Китае