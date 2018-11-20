В Саянске экстренно госпитализированы 13 детей из дома-интерната

Саянск, Иркутская область, , 13:56 — REGNUM В Саянске (Иркутская область) сегодня, 20 ноября, началась доследственная проверка по факту госпитализации 13 воспитанников Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Судя по официальной информации Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области, ответственные лица пытались скрыть факт массового заболевания дизентерией, случившийся ещё в начале ноября 2018 года.

Следователям удалось установить, что с 6 по 11 ноября 2018 года на лечение в инфекционное отделение Саянской городской больницы поступили семеро детей с диагнозом дизентерия (они всё ещё продолжают лечение), а 12 ноября еще с подозрением на это же заболевание в стационар попали ещё шестеро мальчиков, но их диагноз не подтвердился. И сейчас эти воспитанники интерната проходят профилактическое лечение.

«В настоящее время состояние всех 13-ти детей оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни не имеется», — отмечается в официальном сообщении СКР.

Проверка проводится в соответствии с ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщало ИА REGNUM , в селе Улейское с 14 августа по 21 сентября 2016 года были зарегистрированы 33 случая острой кишечной инфекции, в том числе 25 случаев дизентерии. Однако самый резонансный случай отравления произошел с 4 июля по 17 августа 2016 года, когда в медучреждения Черемхово и Иркутска с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 45 воспитанников, четверо детей скончались.

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