СКР: стоматологи не виноваты в смерти ребенка в Томской области

Томск, , 13:46 — REGNUM Следователи закрыли уголовное дело, возбужденное по факту смерти пятилетнего мальчика после посещения стоматологии в Каргаске Томской области. Об этом сообщили 20 ноября в пресс-службе областного Следственного управления СКР.

В ведомстве отметили, что расследование гибели мальчика было прекращено ввиду отсутствия состава преступления.

«Была проведена судебно-медицинская экспертиза в Санкт-Петербурге — связи между действиями врачей и смертью ребенка не установлено», — цитирует слова представителя СКР РИА «Томск».

Ранее стало известно, что в конце октября после проведения лечения зубов под общим наркозом в Каргасокской районной больнице пятилетний мальчик впал в кому. Позднее стало известно, что ребенок скончался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 года после операции в одной из стоматологических клиник Москвы скончалась четырехлетняя девочка.

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