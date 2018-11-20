550 пациентов костромской больницы 2 дня живут без отопления

Кострома, , 13:37 — REGNUM Из-за серии аварий в сетях «Топливно-генерирующей компании-2» костромская областная больница и 20 жилых домов четвертый день живут без отопления.

Проблемы начались после проведения планового ремонта на улице Боевой. После окончания работ трубу (300 мм) прорывало трижды. Сейчас отопительную сеть восстанавливают 30 человек.

Ситуацию в областной больнице сегодня проверяла делегация чиновников, в том числе губернатор области и глава городской администрации.

«В областной больнице находится около 550 пациентов. Все отделения оснащены электрическими обогревателями, температура поддерживается в палатах на уровне 22 градусов, в коридорах — около 18. Плановые оперативные вмешательства приостановлены до устранения аварии. Плановые роженицы направляются в родильный дом. Вся экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме, — заявил директор департамента здравоохранения Костромской области Евгений Нечаев.

Глава администрации города Алексей Смирнов пообещал, что в больницу доставят тепловые пушки. Чтобы не перегружать электросеть больницы, установлен дополнительный источник электроснабжения.

«Оцениваю деятельность теплоснабжающих организаций, как неудовлетворительную. Сегодня обратился в прокуратуру Костромской области с просьбой провести проверку этих организаций. Поручил профильным департаментам приступить к формированию проектно-сметной документации автономного теплоснабжения больниц», — заявил губернатор Сергей Ситников.

ИА REGNUM отмечает, что схожие проблемы с неоднократными прорывами теплосетей после ремонта наблюдались не только на улице Боевой, но и на улице Пятницкой, где из-за аварий отопление в ближайших домах также неоднократно отключалось.

Температура в Костроме в последние дни находится в районе 0 градусов. На ближайшие дни синоптики похолодания не прогнозируют.