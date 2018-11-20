В Зауралье осуждён директор, похитивший 47 млн руб. на строительстве СИЗО

Курган, , 13:07 — REGNUM Три года колонии общего режима получил за мошенничество в особо крупном размере директор строительной фирмы из Югры. Он ввёл в заблуждение структуры исполнения наказаний на 47 млн рублей, заменяя дорогие стройматериалы более дешёвыми при строительстве объектов УФСИН, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Курганской области.

Следствием и судом установлено, что гендиректор ООО «ПромНефтеСтрой» похитил у УФСИН России по Курганской области и генерального подрядчика в лице ФГУП УС-3 ФСИН России бюджетные средства в сумме более 47 миллионов рублей, выделенные в рамках государственного контракта. Деньги были предназначены на строительство режимного корпуса следственного изолятора №1 Кургана с июня 2015 года по декабрь 2016 года.

Выяснилось, что гендиректор ООО «ПромНефтеСтрой» составлял подложные финансово-хозяйственные документы о закупке и поставке на объект материалов и оборудования, предусмотренных проектно-сметной документацией, которые заказчиками строительства подписывались без проверки на достоверность и оплачивались в полном объёме. А в реальности при строительстве режимного корпуса СИЗО использовались и поставлялись более дешевые и менее качественные материалы.

Кроме того, гендиректор ООО «ПромНефтеСтрой» в 2012 году способствовал в растрате бывшему начальнику УФСИН России по Курганской области в сумме более 13 миллионов рублей, выделенных в рамках госконтракта на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района.

Как отмечают в СУ СКР по Курганской области, гендиректор стройфирмы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, и не только признал вину в совершении инкриминируемых ему деяний, но и подробно рассказал о новых, ранее не известных правоохранительным органам преступлениях, связанных с коррупцией в деятельности бывшего руководства областного Управления ФСИН России.

Курганский городской суд назначил гендиректору стройфирмы наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Правда, приговор в законную силу пока не вступил.

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