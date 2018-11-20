Во Владимире ученики еще одной школы заболели пневмонией

Владимир, , 12:48 — REGNUM Во Владимире — вспышка пневмонии еще в одной школе. На этот раз ею заболели шесть учеников разных классов школы № 39. Как сообщили местные СМИ, карантин в учебном заведении пока не объявлен.

По словам представительницы регионального управления Роспотребнадзора Марины Колтуновой, первый случай был зафиксирован еще 24 октября.

«Все эпидмероприятия благодаря директору школы начались вовремя: была закрыта кабинетная система, то есть сейчас дети не переходят из класса в класс, отменены все массовые мероприятия в школе, чтобы не распространить болезнь», — цитирует представительницу управления издание «Зебра ТВ».

Отметим, что, по данным регионального управления Роспотребнадзора, во Владимирской области за неделю с 12 по 18 ноября за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились более 8 тыс. человек. Эпидемпорог по заболеваемости пока превышен только в одной возрастной группе — среди подростков старше 15 лет. Превышение составляет 8,4%. В целом уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 4,3%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее во владимирской школе № 36 был объявлен карантин из-за того, что пневмонией заболели 15 учеников. Ограничение было введено 17 октября, а затем карантин продлевался. Он был снят только 9 ноября. При этом в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в учебном заведении не соблюдался противоэпидемиологический режим и было переуплотнение учеников.

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