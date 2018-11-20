На Урале начался суд по делу об изнасиловании и убийстве школьницы в 2011

Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Екатеринбурга обвиняемого в нескольких эпизодах изнасилования, краже, угрозе убийством и убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый в период с 1999 года по 2001 год угрожал убийством своей знакомой 1976 года рождения, а также изнасиловал её. В 2008 году этот же гражданин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей знакомой 1975 года рождения, а также похитил её имущество на сумму пять тысяч рублей. Также гражданин обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве 14-летней школьницы в 2011 году.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в изнасиловании и убийстве был задержан только в мае 2017 года. Им оказался житель Екатеринбурга 1969 года рождения. После предъявления обвинений гражданин был отправлен под арест. Сам обвиняемый свою вину отрицает.

Отметим, что в 2011 году по горячим следам была задержана мать убитой девочки. Её первой заподозрили в убийстве. Однако спустя некоторое время дело в отношении женщины рассыпалось, и с неё сняли обвинения.

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