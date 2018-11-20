В минтруда Оренбуржья прошли обыски

Оренбург, , 12:45 — REGNUM В Оренбурге 20 ноября прошли обыски в министерстве труда и занятости населения региона. Силовики прошли в кабинет главы ведомства, не позволив охране проинформировать министра о визите, сообщает телеканал «Орен-ТВ».

В УМВД, СУ СКР по региону в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметили, что об обысках им ничего не известно, ведомства в оперативных мероприятиях не участвуют. В Управлении Росгвардии также заявили, что не оказывают какую-либо силовую поддержку. В УФСБ по Оренбургской области комменатрии по поводу обысков не дают.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM вице-губернатор Вера Баширова, сейчас минтруда работает в штатном режиме. Никому из должностных лиц обвинение не предъявлено.

Стоит отметить, что в течение месяца это второе министерство Оренбуржья, которое подверглось обыску. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября силовики проводили оперативные мероприятия в офисах минобра, а также рабочем кабинете и дома у министра образования. Тогда обыски проводились при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии. Полиция, следственное управление заявляли, что не причастны к обыскам. От УФСБ комментариев не последовало.

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