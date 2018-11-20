ЧП с поездом в Каталонии: граждане РФ не обращались за помощью

Барселона, Испания, , 12:43 — REGNUM После схода с рельсов поезда в испанской провинции Барселона граждане РФ не обращались за помощью в Генконсульство страны. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мадриде.

«Российские граждане не обращались (в Генконсульство РФ в Барселоне) в связи с катастрофой», — отметили в диппредставительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Каталонии сошел с путей пригородный поезд. В результате инцидента пострадали 45 человек, один из них скончался.

ЧП произошло между городами Манреса и Сан-Висенте-де-Калдарс.

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