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ЧП с поездом в Каталонии: граждане РФ не обращались за помощью

Происшествия

20 ноября в Каталонии сошел с путей пригородный поезд

Барселона, Испания, 20 ноября 2018, 12:43 — REGNUM  После схода с рельсов поезда в испанской провинции Барселона граждане РФ не обращались за помощью в Генконсульство страны. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мадриде.

«Российские граждане не обращались (в Генконсульство РФ в Барселоне) в связи с катастрофой», — отметили в диппредставительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Каталонии сошел с путей пригородный поезд. В результате инцидента пострадали 45 человек, один из них скончался.

ЧП произошло между городами Манреса и Сан-Висенте-де-Калдарс.

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