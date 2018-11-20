Дорога в аэропорт Норильска закрыта из-за метели

Норильск, Красноярский край, , 12:21 — REGNUM Автодорога Норильск — Кайеркан — Алыкель закрыта 20 ноября для всех видов транспорта из-за ухудшения видимости. В Норильске и его окрестностях бушует метель с порывистым ветром, сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

На трассе А-382 Дудинка — Алыкель введено ограничение движения для легковых автомобилей. Дорога в воздушную гавань находится под контролем рабочей группы штаба «Шторм».

Дорожные службы расчищают трассу от снега. Аэропорт «Алыкель» закрыт. Прибывших московским рейсом пассажиров вывезли колоннами высоко проходимой техники. Два прибывающих рейса перенаправлены в Нижневартовск и Дудинку.

Синоптики прогнозируют сохранение сильного ветра и метели до 21 ноября включительно.

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