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МВД по Ульяновской области проверяет детали ДТП с участием полицейского

Происшествия

Комментарий

Ульяновск, 20 ноября 2018, 11:34 — REGNUM  В УМВД по Ульяновской области по факту ДТП с участием полицейского проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили ОИОС УМВД России по региону.

Напомним, 16 ноября 2018 года в Ульяновске произошла автоавария, в которой погиб пешеход. Фигурантом уголовного дела стал оперуполномоченный УМВД РФ по Ульяновской области, который, по данным следствия, не справился с управлением транспортного средства и насмерть сбил горожанина.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»).

«По данному факту УМВД России по Ульяновской области проводится проверка. В случае, если вина сотрудника будет уставлена, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — говорят в МВД по региону.

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