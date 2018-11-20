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Пограничники не пропустили в РФ почти полтонны рогов алтайского оленя

Происшествия

Ценный груз возвращён в Казахстан

Пограничники не пропустили в РФ почти полтонны рогов алтайского оленя
Чарлз Гамильтон Смит. Алтайский олень (фрагмент). 1898

Барнаул, 20 ноября 2018, 11:28 — REGNUM  В Алтайском крае пресечена попытка провоза на территорию региона ценного груза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю 20 ноября, провезти через границу рога благородного оленя — марала намеревался житель Казахстана.

Мужчина был задержан в ноябре на автомобильном пункте пропуска «Михайловка». Уточняется, что у водителя сотрудниками пограничного управления было обнаружено почти 500 килограммов рогов марала.

«При проверке сопроводительных документов установлено, что указанный груз должен перевозиться другим транспортным средством», — уточнили в пресс-службе ведомства.

О пресечённом нарушении проинформированы сотрудники таможни и управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Принято решение о возврате груза в Казахстан.

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