В Каталонии 44 человека пострадали при сходе поезда с рельсов

Барселона, Испания, , 11:27 — REGNUM Число пострадавших в железнодорожной аварии в испанской провинции Барселона выросло до 44 человек. Об этом сообщает региональное управление гражданской обороны Каталонии.

В общей сложности травмы получили 45 человек, один из них скончался. У троих пострадавших — серьезные повреждения, травмы у 41 человека легкие.

Общее число находившихся в поезде — 131 человек. К месту аварии прибыли 11 автомобилей скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 ноября пригородный поезд сошел с путей между городами Манреса и Сан-Висенте-де-Калдарс. Возможной причиной называют сход грунта. Движение поездов на аварийном участке временно прекращено.

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