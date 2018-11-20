Вторник, 20 Ноября 2018 года
12:01:11 МСК

В Каталонии 44 человека пострадали при сходе поезда с рельсов

Происшествия

Еще один человек погиб

Барселона, Испания, 20 ноября 2018, 11:27 — REGNUM  Число пострадавших в железнодорожной аварии в испанской провинции Барселона выросло до 44 человек. Об этом сообщает региональное управление гражданской обороны Каталонии.

В общей сложности травмы получили 45 человек, один из них скончался. У троих пострадавших — серьезные повреждения, травмы у 41 человека легкие.

Общее число находившихся в поезде — 131 человек. К месту аварии прибыли 11 автомобилей скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 ноября пригородный поезд сошел с путей между городами Манреса и Сан-Висенте-де-Калдарс. Возможной причиной называют сход грунта. Движение поездов на аварийном участке временно прекращено.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек погиб в Барселоне в результате железнодорожной катастрофы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные аварии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить