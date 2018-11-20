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За убийство заповедных лебедей в Тюменской области судят речника

Происшествия

Сумма ущерба от убийства двух птиц составила 11 тысяч 400 рублей

Тобольск, Тюменская область, 20 ноября 2018, 11:12 — REGNUM  За незаконную охоту на лебедей-кликунов в Тобольске перед судом предстанет помощник капитана теплохода. Мужчина убил двух птиц в водах Абалакского заповедника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменского линейного отделения МВД России на транспорте.

Инцидент произошёл утром 26 августа 2018 года. Местный житель, 1983 года рождения, который является помощником капитана теплохода, совершал обход по реке. Находясь в водах Абалакского заказника, он прямо с палубы судна из своего ружья застрелил двух лебедей-кликунов.

Как выяснили сотрудники транспортной полиции, 35-летний помощник капитана берёт с собой ружьё на борт в целях самообороны от диких животных. Но разрешения на хранения оружия у него нет. Лебедей, по словам речника, он убил для употребления в пищу. Кстати, вес одного лебедя-кликуна достигает 10 килограммов. Сумма ущерба от убийства двух птиц составила 11 тысяч 400 рублей.

Лебедь-кликун считается одной из самых крупных и редких птиц в России. Охота на эту птицу под запретом, так как она внесена в Красную книгу. Против тоболяка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

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