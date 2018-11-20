В ДНР перестала работать связь оператора Vodafone

Донецк, , 10:59 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за повреждений на линии связи оказалась полностью недоступной связь украинского мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу министерства связи ДНР.

«На территории ДНР отсутствует сигнал Vodafone, — говорится в сообщении пресс-службы. — Повреждения по направлению связи с ЛНР».

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

Отметим, что данный случай — далеко не первый, когда в работе украинского оператора наблюдаются перебои.

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