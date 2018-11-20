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МЧС России открыло курсы спасателей на Кубе

Происшествия

Для слушателей из 14 стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Москва, 20 ноября 2018, 10:44 — REGNUM  МЧС России открыло курсы для пожарных и спасателей в Гаване (Куба). Российские инструкторы проведут теоретические и практические занятия для слушателей из 14 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщили в МЧС РФ.

Занятия в Российско-кубинском центре подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля для кубинских коллег будут проходить по двум программам: «Осуществление спасательных работ на высоте» и «Пожаротушение». Классы подготовки оснащены российским оборудованием. Ранее в пригороде Гаваны был открыт полигон комплексной подготовки пожарных и спасателей.

В МЧС отметили, что в ближайшее время на Кубу поставят снаряжение для ведения спасательных работ на высоте, для водолазных работ, а также оборудование для учебной лаборатории по гидравлике и метрологии.

Подробности: МЧС упразднит все региональные центры до конца 2018 года

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России намерено в ближайшие месяцы упразднить все свои региональные центры в рамках реформирования системы управления.

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МЧС России
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