Задержан водитель, сбивший участника «Поющих гитар» и его жену в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Сотрудники полиции задержали водителя, который 18 ноября сбил Валерия Ступаченко, участника популярной в советские времена группы «Поющие гитары», и его жену на пешеходном переходе в Петербурге и скрылся с места ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Супружеская пара была сбита в минувшее воскресенье около 18:20 у дома 14 корп. 4 по проспекту Просвещения в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Мужчина, 1943 года рождения, и женщина, 1955 года рождения, в тяжелом состоянии были госпитализированы.

19 ноября сотрудниками дорожной полиции был найден автомобиль с характерными повреждениями, на котором было совершено ДТП, а сегодня, 20 ноября, задержан водитель, совершивший наезд.

«Им оказался 27-летний местный житель, в отношении которого за оставление места ДТП составлен административный протокол по ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ, материалы направлены в суд. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в региональном УГИБДД.

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