В Казахстане вынесен приговор транснациональной группе продавцов наркотиков

Астана, , 10:21 — REGNUM Правоохранительные органы Астаны пресекли деятельность транснациональной группы, которая распространяла синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщили 20 ноября в пресс-службе прокуратуры Астаны.

В преступной группе состояли 11 человек. Они получали сильнодействующие вещества из стран ближнего и дальнего зарубежья и распространяли их в Астане, Алма-Ате, Караганде и Актюбинске.

Преступники пользовались системой конспирации с оплатой через терминалы Qiwi, что осложняло выявление деятельности преступников. Суд приговорил членов преступной группы к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов заявил, что министерство закрыло 3200 сайтов, которые продавали синтетические наркотики.

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