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Непогода обесточила десятки населённых пунктов Украины

Происшествия

В настоящее время бригады облэнерго пытаются восстановить электроснабжение населенных пунктов

Непогода обесточила десятки населённых пунктов Украины
Иллюстрация: AF.mil
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Киев, 20 ноября 2018, 10:17 — REGNUM  На Украине из-за осадков в виде дождя и мокрого снега остались без электроснабжения 60 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

По данным ведомства, автоматическая система защиты ЛЭП сработала с 19 на 20 ноября в населенных пунктах, расположенных в трех областях страны.

Больше всего пострадала Одесская область — 32 населённых пункта, за ней следуют Кировоградская и Николаевская области — 26 и 2 населённых пункта соответственно.

В настоящее время бригады облэнерго пытаются восстановить электроснабжение населенных пунктов.

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