Непогода обесточила десятки населённых пунктов Украины

Киев, , 10:17 — REGNUM На Украине из-за осадков в виде дождя и мокрого снега остались без электроснабжения 60 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

По данным ведомства, автоматическая система защиты ЛЭП сработала с 19 на 20 ноября в населенных пунктах, расположенных в трех областях страны.

Больше всего пострадала Одесская область — 32 населённых пункта, за ней следуют Кировоградская и Николаевская области — 26 и 2 населённых пункта соответственно.

В настоящее время бригады облэнерго пытаются восстановить электроснабжение населенных пунктов.

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