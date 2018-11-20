На Урале из-за тумана в «Кольцово» пять рейсов ушли на запасные аэродромы

Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM Сильный туман в Екатеринбурге стал причиной нарушения работы в аэропорту «Кольцово». Из-за плохих погодных условий происходит задержка вылетов авиарейсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Кольцово».

Четыре рейса отправились на посадку в Челябинск, и ещё один рейс из Казахстана приземлился на запасном аэропорту в Тюмени. Также из Тюмени задерживается рейс до Екатеринбурга.

Напомним, утром 20 ноября Екатеринбург и пригороды окутал густой туман. Плохая видимость сохраняется на автодорогах города и трассах. В частности сильный туман образовался на трассе Екатеринбург — Пермь.

«Во избежание дорожно-транспортных происшествий и аварийных ситуаций просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров», — предупредили в пресс-службе ФКУ «Автодор».