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В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского

Происшествия

По некоторой информации, он выкрикивал «Аллах Акбар»

В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского
Brett Taylor
Кровавая рука с ножом

Брюссель, 20 ноября 2018, 10:12 — REGNUM  Неизвестный мужчина напал 20 ноября с ножом на сотрудника полиции в Брюсселе, после чего был застрелен, сообщает со ссылкой на полицию бельгийской столицы американский телеканал CNN.

По данным полиции, нападение произошло у полицейского участка на улице Рю-дю-Марш-о-Шарбон.

В результате нападения ранения получил один сотрудник полиции, его состояние оценивается не как серьезное. В свою очередь, нападавший получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

По словам официального представителя полиции города, Илсе фан де Кере, на данный момент инцидент не рассматривается в качестве теракта. Продолжается расследование. По некоторой информации, нападавший во время атаки выкрикивал «Аллах Акбар».

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Нападения на представителей органов власти
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