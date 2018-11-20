В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского

Брюссель, , 10:12 — REGNUM Неизвестный мужчина напал 20 ноября с ножом на сотрудника полиции в Брюсселе, после чего был застрелен, сообщает со ссылкой на полицию бельгийской столицы американский телеканал CNN.

По данным полиции, нападение произошло у полицейского участка на улице Рю-дю-Марш-о-Шарбон.

В результате нападения ранения получил один сотрудник полиции, его состояние оценивается не как серьезное. В свою очередь, нападавший получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

По словам официального представителя полиции города, Илсе фан де Кере, на данный момент инцидент не рассматривается в качестве теракта. Продолжается расследование. По некоторой информации, нападавший во время атаки выкрикивал «Аллах Акбар».