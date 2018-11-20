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В Кабардино-Балкарии горит здание крольчатника

Происшествия

Площадь пожара составляет около 600 кв. м

Нарткала, Кабардино-Балкария, 20 ноября 2018, 09:59 — REGNUM  Крупный пожар произошел в Кабардино-Балкарии утром 20 ноября. В городе Нарткала загорелось здание крольчатника. Территория, на которой распространилось пламя, составляет около 600 кв. м, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

В настоящее время к тушению пожара привлечены 26 сотрудников пожарной службы, используется пять единиц специального транспорта. Известно, что территория по улице Ашнокова, где расположен крольчатник, не используется, здание пустовало.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Причины возгорания предстоит установить после окончания работ по тушению огня.

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