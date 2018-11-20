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Беременная женщина помогла задержать грабителя в Волгограде

Происшествия

Инцидент произошел на днях в Краснооктябрьском районе города

Вологда, 20 ноября 2018, 09:57 — REGNUM  В Волгограде беременная женщина помогла задержать мужчину, который пытался украсть две бутылки вина. Об этом сообщает ГТРК Волгоград-ТРВ.

Инцидент произошел на днях в Краснооктябрьском районе города. Женщина, зашедшая в магазин, заметила «подозрительного покупателя».

«Я за ним побежала на улицу, шел впереди мужчина… — рассказала жительница Волгограда. — Я ему крикнула, чтобы он помог задержать этого мужчину, он его завалил».

По ее словам, мужчиной, который помог задержать злоумышленника, оказался сотрудник полиции.

Отмечается, что грабителя доставили в полицейский участок.

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