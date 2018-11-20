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Немецкий священник украл €120 тыс. из чаши подаяний в приходе

Происшествия

... и перевел деньги мошенникам в интернете

Магдебург, Германия, 20 ноября 2018, 09:52 — REGNUM  Немецкий священник потратил украденные €120 тыс. на мошенническую лотерею, пишет газета El País.

Пресс-служба епархии Магдебурга сообщила 19 ноября, что 64-летний священник из городка Балленштедт сознался в преступлении во время мессы. Он украл €120 тыс. евро, собранных приходом в Магдебурге, и потратил их на интернет-лотерею, которая оказалась мошенничеством.

Священник явился в полицию, сознался в краже и заявил, что мошенники заставили его несколько раз перевести им деньги. Он раскаялся в своем поступке.

Епископ Магдебурга Герхард Файге заявил, что провинившемуся придется вернуть потраченные деньги, а также понести наказания, предусмотренные церковным и уголовным правом. На данный момент он отстранен от своих обязанностей, а приход решает его судьбу.

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