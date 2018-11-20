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Взрыв жилого дома в Азербайджане: под завалами остаются две семьи

Происшествия

На месте происшествия работают спасатели

Гянджа, Азербайджан, 20 ноября 2018, 09:50 — REGNUM  В результате взрыва в жилом доме в городе Гянджа на западе Азербайджана под завалами остаются члены двух семей, заявил 20 ноября председатель городской Комиссии по ЧС Микаил Зейналов.

«Под завалами взорвавшегося здания остаются члены двух семей», — заявил Зейналов.

По его словам, взрыв привел к обрушению четырех квартир, при этом в двух из них никто не проживал. В настоящее время устанавливаются личности проживающих в двух других квартирах.

Напомним, взрыв в четырехэтажном жилом здании на территории Кяпазского района города Гянджа произошел утром 20 ноября. По данным МЧС, в доме взорвался бытовой газ. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

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Взрывы бытового газа
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