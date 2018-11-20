Один человек погиб в Барселоне в результате железнодорожной катастрофы

Барселона, Испания, , 09:48 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб 20 ноября, еще пятеро получили ранения, после того как в испанской провинции Барселона с рельсов сошел поезд, сообщает испанский телеканал RTVE.

Инцидент произошел в 06:15 по местному времени на линии R4, которая соединяет города Манреса и Сан-Висенте-де-Калдарс. В качестве причины трагедии называют «оползень грунта».

Дорожное движение на этом участке приостановлено. Для пассажиров организованы альтернативные маршруты.