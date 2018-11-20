Вторник, 20 Ноября 2018 года
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Один человек погиб в Барселоне в результате железнодорожной катастрофы

Происшествия

В качестве причины называют «оползень грунта»

Барселона, Испания, 20 ноября 2018, 09:48 — REGNUM  По меньшей мере один человек погиб 20 ноября, еще пятеро получили ранения, после того как в испанской провинции Барселона с рельсов сошел поезд, сообщает испанский телеканал RTVE.

Инцидент произошел в 06:15 по местному времени на линии R4, которая соединяет города Манреса и Сан-Висенте-де-Калдарс. В качестве причины трагедии называют «оползень грунта».

Дорожное движение на этом участке приостановлено. Для пассажиров организованы альтернативные маршруты.

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