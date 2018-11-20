Украинские формирования обстреляли ДНР 13 раз

Соледар, ДНР, , 09:49 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано 13 случаев нарушения перемирия украинской стороной, сообщили 20 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и горловском направлениях агрессор применил гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. На южном, мариупольском направлении зафиксировано однократное использование стрелкового оружия.

«В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Гольмовский, Зайцево, Донецк (Трудовские), Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка, Спартак, Докучаевск, Саханка», — уточнили в СЦКК.

В общей сложности ВСУ использовали 38 единиц боеприпасов.

Наблюдатели не зафиксировали жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, с начала 2018 года контактная группа в Минске четыре раза договаривалась о прекращении огня с украинской стороной, однако ВСУ всякий раз продолжают нарушать режим прекращения огня.

Читайте также: ВСУ 15 раз нарушили режим прекращения огня — СЦКК