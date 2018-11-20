В Подмосковье в ДТП пострадали пять человек

Кашира, Московская область, , 09:41 — REGNUM В Подмосковье столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

ДТП произошло во вторник, 20 ноября, на улице Ильича в Кашире. По последним данным, в результате аварии пострадали пять человек.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока не известны.

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