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В Подмосковье в ДТП пострадали пять человек

Происшествия

Авария произошла во вторник, 20 ноября, на улице Ильича в Кашире

Кашира, Московская область, 20 ноября 2018, 09:41 — REGNUM  В Подмосковье столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

ДТП произошло во вторник, 20 ноября, на улице Ильича в Кашире. По последним данным, в результате аварии пострадали пять человек.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока не известны.

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Дорожно-транспортные происшествия
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