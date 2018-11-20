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Количество жертв столкновения десятков грузовиков в Китае выросло до девяти

Происшествия

Инцидент произошёл около 7:30 по местному времени 19 ноября близ пропускного пункта Пинъюй в городе Чжумадянь

Пекин, 20 ноября 2018, 09:38 — REGNUM  Количество жертв столкновения 28 грузовиков в провинции Хэнань центральной части Китая возросло до девяти человек, еще девять находятся в больнице с тяжелыми ранениями, сообщили местные власти, передает 20 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент произошёл около 7:30 по местному времени 19 ноября близ пропускного пункта Пинъюй в городе Чжумадянь. В больницу было доставлено тринадцать человек, где в течение нескольких часов скончались трое. Оставшиеся раненые в настоящее время находятся в стабильном состоянии.

Предварительное расследование показало, что причиной трагедии стал внезапно упавший туман на скоростное шоссе. После резного падения видимости произошло столкновение десятков машин. Расследование продолжается, движение по трассе было восстановлено 20 ноября после обеда по местному времени.

Читайте ранее в этом сюжете: «Цепная реакция»: в центральном Китае столкнулись 28 грузовиков

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Дорожно-транспортные происшествия
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