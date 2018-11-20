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Норильский аэропорт «Алыкель» закрыт из-за непогоды

Происшествия

На севере края — метель, порывы ветра достигают до 25 м/с

Норильск, Красноярский край, 20 ноября 2018, 09:37 — REGNUM  Непогода на севере Красноярского края стала причиной закрытия аэропорта «Алыкель» близ Норильска. Об этом 20 ноября сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.

«Аэропорт «Алыкель» закрыт», — говорится в сообщении.

В регионе наблюдается метель, порывы ветра достигают до 25 м/с. Из-за ограничения видимости введены запреты на движение транспорта.

Так, на трассе А-382 Дудинка — Алыкель ограничено движение легковых автомобилей, автодорога местного значения Норильск — Кайеркан — Алыкель временно закрыта для всех видов транспорта. Дорожные бригады расчищают снег.

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