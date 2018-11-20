Стадия проверки: машина правительства Прикамья замешана в смертельном ДТП

Пермь, , 09:31 — REGNUM В Пермском крае правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля регионального правительства. В рамках проверки назначена экспертиза, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщили 20 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Прикамью.

По данным информресурсов, авария произошла ранним утром 15 ноября на Восточном обходе в Перми. Служебный внедорожник сбил пешехода, которого отбросило на следующую позади машину. Мужчина (1981 года рождения) от полученных травм скончался на месте. Пешеход передвигался по трассе в не предназначенном для передвижения пешеходов месте — по левому краю второй полосы движения в попутном направлении.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства, с момента происшествия водитель отстранён от работы до окончания доследственных действий.

В соцсетях, обсуждая тему смертельного ДТП, пользователи не единодушны в своих мнениях. Одни считают, что водитель гнал машину на большой скорости и не увидел пешехода. Женщина, ставшая очевидцем аварии, говорит, что рядом нет ни одного дома, и неизвестно откуда взялся человек посреди дороги. Некоторые комментаторы обращают внимание на, что для пешеходов есть обочины, а не середина проезжей части. Один из участников дискуссии перевёл дискуссию в иную плоскость и выразил мнение, что водитель был бы виноват, если бы сбил кого-то из правительства.

Стоит отметить, что автомобили чиновников в разных регионах и странах периодически оказываются замешаны в резонансных ДТП. Так, информресурсы сообщают, что осенью 2018 года в аварию попала служебная машина первого заместителя председателя правительства Бурятии; в феврале 2018 года — служебный автомобиль заместителя председателя правительства России; весной 2018 года — автомобиль из кортежа председателя правительства Киргизии.

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