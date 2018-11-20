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На западе Москвы в автобусе произошел пожар

Происшествия

ЧП произошло во вторник, 20 ноября, возле дома № 6 на Боровском шоссе

Москва, 20 ноября 2018, 09:28 — REGNUM  Пассажирский автобус, следовавший из Владимирской области, сгорел на западе Москвы. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по столице.

ЧП произошло во вторник, 20 ноября, возле дома № 6 на Боровском шоссе. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«В 07:54 мск пожар был ликвидирован, — говорится в сообщении. — В ликвидации (пожара) участвовало 1 подразделение».

В настоящее время выясняются причины возгорания.

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Дорожно-транспортные происшествия
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