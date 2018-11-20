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В австралийском Мельбурне предотвращен террористический акт

Происшествия

Задержаны трое мужчин, которые хотели устроить расстрел мирных жителей Мельбурна

Мельбурн, Австралия, 20 ноября 2018, 09:22 — REGNUM  Полиция Австралии арестовала 20 ноября трех мужчин, которые, по некоторой информации, планировали осуществить теракт в Мельбурне, сообщает британское агентство Reuters.

В операции участвовали сотрудники Австралийской службы безопасности и других ведомств, которые образуют совместную группу по борьбе с терроризмом. Подозреваемые — мужчины в возрасте 30, 26 лет и 21 года — находятся под стражей. Их арестовали за то, что они пытались приобрести полуавтоматическое оружие для совершения теракта. Всем троим было предъявлено обвинение в организации теракта.

«У нас теперь имеются достаточные доказательства для того, чтобы принять меры по предотвращению террористического акта», — подчеркнул главный комиссар полиции Виктории Грэм Эштон.

Напомним, ранее, 9 ноября, в Мельбурне уже произошел террористический акт. Тогда в здание торгового центра врезался автомобиль. После того как на место происшествия прибыла полиция, на них с ножом напал мужчина, который кричал «Аллах акбар». В результате нападения ранения получили трое человек, один из которых скончался. Ответственность за теракт на себя взяли боевики из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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