В австралийском Мельбурне предотвращен террористический акт

Мельбурн, Австралия, , 09:22 — REGNUM Полиция Австралии арестовала 20 ноября трех мужчин, которые, по некоторой информации, планировали осуществить теракт в Мельбурне, сообщает британское агентство Reuters.

В операции участвовали сотрудники Австралийской службы безопасности и других ведомств, которые образуют совместную группу по борьбе с терроризмом. Подозреваемые — мужчины в возрасте 30, 26 лет и 21 года — находятся под стражей. Их арестовали за то, что они пытались приобрести полуавтоматическое оружие для совершения теракта. Всем троим было предъявлено обвинение в организации теракта.

«У нас теперь имеются достаточные доказательства для того, чтобы принять меры по предотвращению террористического акта», — подчеркнул главный комиссар полиции Виктории Грэм Эштон.

Напомним, ранее, 9 ноября, в Мельбурне уже произошел террористический акт. Тогда в здание торгового центра врезался автомобиль. После того как на место происшествия прибыла полиция, на них с ножом напал мужчина, который кричал «Аллах акбар». В результате нападения ранения получили трое человек, один из которых скончался. Ответственность за теракт на себя взяли боевики из террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).