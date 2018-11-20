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В Ингушетии произошло землетрясение

Происшествия

Его толчки ощущались в ночь на 20 ноября

Магас, 20 ноября 2018, 09:04 — REGNUM  В Ингушетии поздно вечером 19 ноября произошло землетрясение. Его магнитуда превысила 4,3. Эпицентр находился в 2,5 км от города Карабулак, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщений о пострадавших и разрушениях в ведомство не поступало. По данным оперативного дежурного Геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы в 23:10, очаг землетрясения залегал на глубине 19 км, сейсмособытию присвоен класс 9,2.

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Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад, 17 октября 2018 года, в Ингушетии уже было зафиксировано землетрясение. Его магнитута и тогда была достаточно значительной — 4,2. Ощутили толчки жители Назрани, Экажево и Магаса, а также соседней Северной Осетии. Разрушений сейсмособытие не вызвало.

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Землетрясения
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