В жилом доме на западе Азербайджана прогремел взрыв

Баку, , 08:41 — REGNUM На западе Азербайджана прогремел взрыв. По данным регионального МЧС, сообщение о ЧП поступило в центр управления чрезвычайными ситуациями утром 20 ноября.

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Уточняется, что взрыв произошёл в четырехэтажном жилом здании на территории Кяпазского района города Гянджа. По предварительным данным, разрушены квартиры в одном из трёх подъездов здания.

На месте происшествия работают спасатели. Не исключено, что под завалами могут быть люди. Предварительная причина взрыва уже установлена. По версии МЧС, в доме взорвался бытовой газ.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв из-за утечки бытового газа в Азербайджане произошёл и в конце января 2018 года в магазине канцелярских товаров, находящемся на первом этаже многоквартирного жилого дома в Баку. Сообщало о как минимум двух погибших.

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