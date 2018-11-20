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ДТП в Башкирии: личности шести погибших установлены

Происшествия

19 ноября в Караидельском районе Башкирии столкнулись автомобили Лада «Калина» и Bogdan 2111

Уфа, 20 ноября 2018, 08:38 — REGNUM  Личности шести человек, погибших в результате ДТП на трассе в Башкирии, установлены. Об этом сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД региона.

«Личности погибших установлены», — отметили в ГИБДД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Караидельском районе Башкирии столкнулись автомобили Лада «Калина» и Bogdan 2111. По последним данным, в результате аварии погибли шесть человек.

Трагедия произошла на 73 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка.

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