Жена губернатора Кузбасса спасла женщину во время полета из Японии

Нарита, Япония, , 08:56 — REGNUM Супруга губернатора Кузбасса Анна Цивилева оказала помощь пассажирке самолёта, следовавшего по маршруту Нарита (Япония) — Москва (Россия), и получила благодарность от авиакомпании Japan Airlines. Подробности авиаинцидента опубликованы в Instagram-аккаунте УК «Колмар», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://www.instagram.com/p/BqXG2dIgfDL/

Когда одна из пассажирок, летевшая этим же рейсом, внезапно потеряла сознание, супруга губернатора Кузбасса Сергея Цивилева смогла оказать женщине первую медицинскую помощь.

«Мы благодарим вас за вашу отзывчивость. Ваш высочайший профессионализм оценили не только пассажиры, но и члены экипажа», — сказано в письме за подписью директора службы поддержки авиакомпании Japan Airlines.

Между тем, по данным УК «Колмар», подобный случай оказания медпомощи на борту самолёта в жизни Анны Цивилёвой, окончившей Государственную медицинскую академию, уже четвёртый.

В настоящее время Анна Цивилева занимает пост председателя совета директоров «Колмара» (Нерюнгри), а в 1999—2001 годах работала врачом-психиатром в психиатрической больнице города Иваново.