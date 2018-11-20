Прокуратура возбудила дела после крушения буксира в море Лаптевых

Красноярск, , 08:30 — REGNUM Норильская транспортная прокуратура завершила проверку по факту крушения буксирного теплохода «Малахит» в море Лаптевых в сентябре 2018 года. В отношении юридического лица «Хатангский морской торговый порт» возбуждены административные дела, сообщает 20 ноября пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Буксир «Малахит» затонул в Хатангском заливе после столкновения с несамоходным понтоном ТМИ-3. На борту теплохода находились три члена экипажа, один из них погиб.

И теплоход, и понтон судовладелец эксплуатировал с нарушениями, в частности, у него не было разрешения на выход судов в акваторию Северного морского пути. Более того, в июне понтон был признан негодным к плаванию.

Капитан буксира не уведомил о ЧП морской спасательный координационный центр, органы Госморречнадзора, капитана ближайшего морского порта и администрацию Северного морского пути. Судовладелец вовремя не сообщил о несчастном случае в надзорные органы и родственникам погибшего моряка.

В отношении судовладельца возбуждены административные дела о нарушении требований охраны труда и о нарушении техрегламентов. Капитан буксира и представитель компании привлечены к административной ответственности.

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