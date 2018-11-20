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В Москве задержали подозреваемого в нападениях на автозаправки

Происшествия

Злоумышленник стрелял в воздух и требовал передать ему из кассы все деньги

Москва, 20 ноября 2018, 08:12 — REGNUM  Мужчина, подозреваемый в серии разбойных нападений на АЗС в Москве, задержан на юго-востоке столицы. Об этом сообщает 20 ноября пресс-служба МВД России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк уточнила, что 28-летнего мужчину задержали на улице Марьинский Парк. При себе у подозреваемого был травматический пистолет.

О разбойных нападениях в полицию ранее сообщили работники трех АЗС. Злоумышленник входил в помещение станции, стрелял в воздух и требовал передать ему из кассы все деньги. Забрав деньги, он скрывался с места преступления.

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По факту нападений возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ («Разбой»). В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве разбойному нападению подвергся пожилой мужчина 1956 года рождения. Злоумышленники избили его монтировкой и забрали сумку с 20 млн рублей.

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Бандитизм, разбой
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