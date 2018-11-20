Шокирующее убийство в Прикамье: девочку сутки прятали в шкафу

Лысьва, Пермский край, , 08:16 — REGNUM В Лысьве Пермского края сегодня, 20 ноября, состоится прощание с шестиклассницей, погибшей от рук насильника. Отпевание девочки состоится в Свято-Троицком храме, сообщила мать ребёнка в соцсетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12-летняя девочка пропала 17 ноября. Родители забили тревогу, когда дочь не вернулась из школы. Волонтёры, полиция, неравнодушные горожане поднялись на поиски школьницы. Искали сутки. К поискам подключили кинолога с собакой. Тело девочки обнаружили в квартире мужчины, который проживает в том же подъезде.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Обвиняемый в жестоком преступлении мужчина имеет погашенные судимости за убийство и изнасилование.

В день трагедии 12-летняя девочка вышла из квартиры, расположенной на пятом этаже, и направилась в школу на занятия. Но из подъезда на улицу она так и не вышла. Как отмечает портал v-kurse.ru, на ребёнка напал сосед со второго этажа, зажал рот, поэтому никто не услышал криков, и притащил в свою однокомнатную квартиру. Жители подъезда говорят, что сосед жил тихо, и они представить не могли, что рядом живёт такое чудовище.

После надругательства и убийства обвиняемый стал строить планы, как замести следы преступления. По данным информресурса, мужчина хотел расчленить тело, а ночью вынести его. До реализации чудовищного плана пермяк решил спрятать мёртвого ребёнка в шкафу.

19 ноября суд вынес постановление о заключении под стражу фигуранта резонансного уголовного дела. Мужчине назначена судмедэкспертиза на вменяемость.

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